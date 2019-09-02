Прямой эфир

Рогозин анонсировал начало заливки бетона на Восточном

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 1,5 тыс. куб. м бетона зальют на космодроме Восточный в рамках строительства второй очереди, в понедельник, 2 сентября, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

Пальцем с неба: геоданные со спутников начнут продавать
Сейчас снимки местности предоставляются лишь по запросам госструктур

Ранее в этот же день сообщалось, что Военно-строительная публично-правовая компания (ППК), создаваемая Минобороны, может стать одним из подрядчиков Восточного. По словам российского вице-премьера Юрия Борисова, ППК объединит все строительные активы ведомства.

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос.

В конце Рогозин сообщил, что первая очередь Восточного фактически достроена. Формально принять ее в эксплуатацию при этом нельзя из-за отсутствия документации. Средства на строительство второй очереди уже получены.

Позднее глава госкорпорации заявил, что в 2020 году «Роскосмос» планирует провести не менее четырех пусков ракет «Союз» с Восточного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Робот «Федор» включил дрель и «помыл» руки на МКС
«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019