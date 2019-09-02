Рогозин анонсировал начало заливки бетона на Восточном

Около 1,5 тыс. куб. м бетона зальют на космодроме Восточный в рамках строительства второй очереди, в понедельник, 2 сентября, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

Ранее в этот же день сообщалось, что Военно-строительная публично-правовая компания (ППК), создаваемая Минобороны, может стать одним из подрядчиков Восточного. По словам российского вице-премьера Юрия Борисова, ППК объединит все строительные активы ведомства.

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос.

В конце Рогозин сообщил, что первая очередь Восточного фактически достроена. Формально принять ее в эксплуатацию при этом нельзя из-за отсутствия документации. Средства на строительство второй очереди уже получены.

Позднее глава госкорпорации заявил, что в 2020 году «Роскосмос» планирует провести не менее четырех пусков ракет «Союз» с Восточного.