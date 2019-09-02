Минобороны может самостоятельно достроить космодром Восточный

Военно-строительная публично-правовая компания (ППК), создаваемая Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков во время строительства космодрома Восточный. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, ППК объединит все строительные активы ведомства. Борисов также отметил, что нынешнему подрядчику (производственно-строительному объединению «Казань». — Ред.) также будет предложено выполнение некоторой работы, пишет «Ведомости».

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос.

В конце марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первая очередь Восточного фактически достроена. Формально принять ее в эксплуатацию при этом нельзя из-за отсутствия документации. Средства на строительство второй очереди уже получены.