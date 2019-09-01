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Теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open

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Фото: REUTERS/Geoff Burke/USA TODAY Sports
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open).

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В матче третьего круга в Нью-Йорке Рублев победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. В следующем матче 21-летний россиянин сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, передает «Газета.ру».

Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open в 2017 году. Россиянин является победителем одного турнира ATP и занимает 43-е место в мировом рейтинге.

Ранее в четвертый круг вышел россиянин Даниил Медведев, где встретится с немцем Домиником Кепфер. В ходе матча спортсмен вырвал у бол-боя полотенце, высказав ему претензии.

Арбитр вынес предупреждение теннисисту, тот выругался в ответ и бросил ракетку в сторону судейской вышки. За это зрители принялись освистывать Медведева, после чего он показал им неприличный жест.

В результате российскому спортсмену назначен штраф в $5 тыс. за неспортивное поведение и $4 тыс. за жест. 19 августа Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США).

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