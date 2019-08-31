Теннисист Медведев вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча третьего круга в Нью-Йорке против испанца Фелисиано Лопеса завершилась со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Следующим соперником Медведева станет немец Доминик Кепфер, передает «Газета.ру».

Действующий победитель турнира серб Новак Джокович обыграл американца Дениса Кудлы. В случае победы 23-летний Медведев сыграет с победителем пары Джокович — Стэн Вавринка (Швейцария).

19 августа Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США). На пути к титулу россиянин обыграл Джоковича со счетом 3:6, 6:3, 6:3.