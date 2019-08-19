Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Россиянин Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США).

Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился в трех сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Медведев стал первым российском теннисистом, победившим на турнире в Цинциннати.

Призовой фонд соревнований составляет около $6,7 млн, пишет ТАСС.

Накануне 23-летний Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. В обновленном рейтинге ATP Медведев поднимется на пятое место.

Ранее 18 августа сообщалось, что россиянка Светлана Кузнецова уступила в финале женского одиночного турнира в США американке Мэдисон Киз.