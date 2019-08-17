Теннисист Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) «Мастерс» в американском Цинциннати (штат Огайо).

Матч длился 1 час 2 минуты. Медведев одержал победу со счетом 6:2, 6:3. Российские спортсмены уже встречались ранее, тогда победителем также вышел Медведев, передает ТАСС в субботу, 17 августа.

В полуфинале Медведев будет играть с победителем матча между сербским спортсменом Новаком Доковичем и французом Люкой Пуем, который состоится в позже субботу.

Турнир в Цинциннати завершится 19 августа, призовой фонд составляет прмерно $6,7 млн.

Ранее, 15 августа, сообщалось, что российская теннисистка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) обыграла третью ракетку мира, чешку Каролину Плишкову.