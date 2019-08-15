Теннисист Рублев победил Вавринку и сыграет с Федерером в США

Теннисист Андрей Рублев победил швейцарца Стэна Вавринку во втором круге турнира в американском Цинциннати.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. В третьем круге 21-летний россиянин сыграет с третьей ракеткой мира, швейцарцем Роджером Федерером, передает «Газета.ру».

Рублев находится на 70-м месте в рейтинге ATP. На его счету одна победа на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.

5 августа другой российский теннисист, Даниил Медведев, проиграл в финале турнира в Вашингтоне. 23-летний россиянин уступил австрийскому спортсмену Нику Кирьосу со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). За свою карьеру Медведев четыре раза побеждал на турнирах ATP.