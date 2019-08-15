Прямой эфир

Теннисист Рублев победил Вавринку и сыграет с Федерером в США

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Daniel Bockwoldt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теннисист Андрей Рублев победил швейцарца Стэна Вавринку во втором круге турнира в американском Цинциннати.

Лондон, хай: Даниил Медведев приблизился к итоговому турниру АТР
Успехи российского теннисиста в Вашингтоне и Монреале подняли его на шестое место в чемпионской гонке

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. В третьем круге 21-летний россиянин сыграет с третьей ракеткой мира, швейцарцем Роджером Федерером, передает «Газета.ру».

Рублев находится на 70-м месте в рейтинге ATP. На его счету одна победа на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.

5 августа другой российский теннисист, Даниил Медведев, проиграл в финале турнира в Вашингтоне. 23-летний россиянин уступил австрийскому спортсмену Нику Кирьосу со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). За свою карьеру Медведев четыре раза побеждал на турнирах ATP.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Цинциннати
Шарапова рассказала о самочувствии после матча с Риске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019