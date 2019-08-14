Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Цинциннати

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над чешской спортсменкой Барборой Стрыковой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати. Об этом 14 августа сообщил «Спорт-Экспресс».

Россиянка победила чешку в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (11:9). Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. Касаткина реализовала пять из 14 брейк-пойнтов, а также набрала 46 очков на приеме и выиграла 13 геймов, пишет «Газета.ру». Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

Во втором раунде соперницей Касаткиной станет американка Мэдисон Киз, пишет RT. Матч пройдет 14 августа. Россиянка занимает 41-ю строчку рейтинга WTA. Турнир в Цинциннати завершится 19 августа.

9 августа сообщалось, теннисистка Кузнецова проиграла на турнире WTA в Торонто.