Теннисист Медведев проиграл в финале турнира ATP в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

23-летний россиянин уступил австрийскому спортсмену Нику Кирьосу. Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

За свою карьеру Медведев четыре раза побеждал на турнирах ATP, для Кирьоса это уже шестой победный турнир ATP, отмечает ТАСС.

Призовой фонд турнира — $2 млн. Победитель получит $365 тыс. и 500 рейтинговых очков, финалист — $178 тыс.

Ранее 4 августа Медведев победил немца Петера Гоевчика. Матч завершился со счетом 6:2, 6:2.