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Теннисистка Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе

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Фото: TASS/ZUMA
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Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над румынской спортсменкой Михаэлой Бузэрнеской в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Сан-Хосе. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» 30 июля.

Встреча, длившаяся 1 ч 5 мин, завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки. Призовой фонд поединка составляет около $875 тыс.

Как пишет RT, соперницей 22-летней Касаткиной во втором круге станет украинская теннисистка Элина Свитолина. Россиянка получила специальное приглашение на участие в основной сетке. Матч состоится в ночь на 1 августа, а турнир в Сан-Хосе завершится 4 августа.

26 июля сообщалось, что США дали визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой после ноты протеста посольства РФ.

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