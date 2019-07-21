В США состоялась церемония включения Кафельникова в Зал славы тенниса

Церемония включения в Зал славы тенниса вице-президента Федерации тенниса России Евгения Кафельникова прошла в американском Ньюпорте (штат Род-Айленд).

На ней Кафельников заявил, что до конца жизни будет нести ответственность за то, что его включили в Зал славы. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея, также туда были официально включены француженка Мэри Пирс и китаянка Ли На.

Кафельников был победителем турниров серии Большого шлема Roland Garros 1996 года и турниров серии Australian Open 1999. В 1999 году он стал первой ракеткой мира. В 2000 году он завоевал титул олимпийского чемпиона в Сиднее и одержал победу на Кубке Дэвиса в 2002 году.

Евгений Кафельников стал вторым россиянином, которого включили в Зал славы. Первым стал Марат Сафин.