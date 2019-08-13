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Шарапова рассказала о самочувствии после матча с Риске

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Фото: REUTERS/Aaron Doster/USA TODAY Sports
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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что чувствует себя лучше после травмы плеча, а также прокомментировала победу над американкой Элисон Риске в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати. Слова 32-летней спортсменки приводит официальный сайт WTA.

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«Чувствую себя немного лучше с точки зрения скорости и силы в моей руке. Я думаю, это результат большой работы, которую я провела со своим плечом», — приводит ее слова RT. Шарапова отметила, что для полного восстановления ей необходимо продолжать делать упражнения.

Относительно своего матча с Риске спортсменка заявила, что ей досталась опасная соперница, у которой в запасе было больше проведенных игр.

«Риске хорошо выступала этим летом. Она очень опасна, особенно в первых раундах. Я до этого сыграла не так много матчей, как она. Перед матчем я была взволнована, но я приняла вызов и нашла путь к победе», — цитирует теннисистку «Спорт-Экспресс».

Шарапова обыграла Риске в ночь на 13 августа со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн. 30 января россиянка снялась с турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча и пропустила около пяти месяцев, в том числе Открытый чемпионат Франции. Шарапова участвовала в Уимблдоне, но из-за травмы была вынуждена сняться с матча первого раунда турнира в начале июля.

В рейтинге WTA Мария Шарапова занимает 97-ю строчку. Она является победительницей 36 турниров WTA. Дважды спортсменка выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон. В следующем турнире ей предстоит встретиться с австралийкой Эшли Барти, занимающей второе место в рейтинге WTA.

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