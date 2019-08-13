Лондон, хай: Даниил Медведев приблизился к итоговому турниру АТР

Великолепное выступление россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Монреале значительно повысило его шансы на попадание в первую восьмерку по итогам 2019 года. Это дает 23-летнему теннисисту серьезные шансы на участие в итоговом турнире года Nitto ATP Finals, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. Последний раз российский спортсмен получал право сыграть в столице Великобритании десять лет назад. В 2009 году Николай Давыденко одержал блистательную победу, переиграв в финале аргентинца Хуана Мартина дель Потро.

Две вершины

Даниил Медведев за две недели дважды сыграл в финалах престижных турниров. В решающем матче Citi Open (категория 500) в Вашингтоне наш соотечественник уступил австралийцу Нику Кириосу (6:7, 6:7), а в своем первом финале категории «Мастерс» (1000) оказался слабее знаменитого испанца Рафаэля Надаля (3:6, 0:6). Несмотря на эти поражения, Даниил покорил две важных для себя вершины. Во-первых, вернул себе статус первой ракетки России, который с 5 ноября прошлого года принадлежал Карену Хачанову, а также поднялся на рекордное восьмое место в рейтинге ATP.

— Радует, что в этом сезоне Даниил заметно прибавил в игре на грунте, — рассказал «Известиям» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. — Многие говорили, что он не умеет играть на этом покрытии, но его удачные выступления в Монте-Карло и Барселоне говорят об обратном. В Вашингтоне и Монреале Медведев был очень хорош на харде. Это говорит о его разносторонности и позволяет надеяться, что в этом году он сможет здорово выступить на US Open (Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября 2019 года. — «Известия»).

По очкам же, набранным в этом сезоне, Медведев теперь вообще идет шестым. На его счету уже 2615 баллов. На 650 очков он опережает итальянца Фабио Фоньини, занимающего в соответствующей классификации девятое место. Таким образом, вероятность российского присутствия на итоговом турнире Nitto ATP Finals в Лондоне весьма велика.

— Своими результатами в этом году Даниил заслужил право участвовать в итоговом турнире года, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный победитель турниров Большого шлема, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. — Если он доберется до Лондона, в этом не будет сенсации. При этом во многих компонентах ему еще надо прибавлять. Матч с Надалем он проиграл, как говорится, в «одну калитку». Это говорит о том, что в мужском теннисе до сих пор есть серьезная разница в классе между «большой тройкой» (Федерер, Надаль, Джокович) и теми, кто пытается их преследовать.

В этом году Даниил сыграл уже в пяти финалах в одиночном разряде. Победить удалось только в феврале в Софии, но соперники у россиянина были очень серьезными. На Rogers Cup в Канаде Медведев в первых трех матчах против англичанина Кайла Эдмунда, чилийца Кристиана Гарина и четвертой ракетки мира австрийца Доминика Тима отдал лишь 13 геймов. В полуфинале он встретился со своим соотечественником Кареном Хачановым. Это был исторический матч для нашего тенниса. До этого двум россиянам ни разу не удавалось одновременно доходить до полуфиналов на турнирах категории «Мастерс», которые по престижности уступают лишь чемпионатам Большого шлема и Nitto ATP Finals.

Игра выдалась напряженной. Даниил Медведев легко взял первый сет (6:1), но заметно сдал во втором. У Хачанова был шанс переломить ход встречи, но на тай-брейке удачливее оказался Медведев (7:6). В финале же россиянина ждал 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Борьбы в этом матче не получилось по двум причинам, пояснил «Известиям» полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков.

— Даниил провёл тяжёлый полуфинал с Хачановым, Надаль же в свою очередь получил дополнительный выходной из-за отказа Гаэля Монфиса (француз снялся из-за травмы. — «Известия»), — пояснил эксперт. — За счет этого испанец был гораздо свежее, что позволило ему справиться с первой подачей Медведева и сразу же завладеть преимуществом. Также важно отметить, что в Монреале был сильный ветер, а это стихия Рафаэля. В таких погодных условиях у россиянина практически не было никаких шансов на успех. Тем не менее, если в целом оценить его выступление в Канаде, то оно получилось на крепкую пятерку.

Есть к чему стремиться

Карен Хачанов также решил важную задачу в Монреале, защитив все рейтинговые очки, которые он получил за выход в полуфинал в прошлогоднем канадском «Мастерсе». Он опустился в мировой классификации на девятое место, но всё равно в топ-10 его позиции довольно прочны. Хотя в конце прошлого года, когда Карен выиграл «Мастерс» в Париже, многие эксперты отмечали, что 2019 год он вполне может завершить в топ-5 мирового рейтинга.

— Объективно Карену пока рано думать о попадании топ-5, а надо ставить перед собой более достижимые цели, — отметил Евгений Кафельников. — На данный момент, если он закончит год в топ-10 — это будет предел мечтаний. Ему есть к чему стремиться и над чем работать.

Из Монреаля две звезды российского тенниса вылетели в Цинциннати. Там на аналогичном турнире категории «Мастерс» их ждут не менее тяжелые испытания. В первом раунде Медведеву вновь будет противостоять Кайл Эдмунд, которого он обыграл в своем первом матче Rogers Cup. Хачанов же получил день отдыха и во втором круге встретится с победителем пары Ник Кирьос — Лоренцо Сонего.