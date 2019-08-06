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Шарапова потерпела поражение на турнире WTA в Торонто

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zou Zheng
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Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла эстонке Анетт Контавейт в матче первого круга турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто. Об этом сообщается на сайте турнира 6 августа.

Игра длилась 2 часа 43 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу 23-летней Контавейт. Это была вторая встреча теннисисток, в прошлый раз победу одержала россиянка.

«Я продолжаю работать над тем, чтобы вернуть уверенность и физическую форму. Я еще не набрала нужную форму, но надеюсь, что это не за горами», — приводит RT слова Шараповой. Спортсменка отметила, что ей предстоит играть против сильных соперниц и показывать свой лучший теннис.

Контавейт во втором круге встретится с победительницей пары Винус Уильямс (США) – Карла Суарес-Наварро (Испания). Турнир завершится 11 августа.

Шарапова принимала участие в турнире уже в восьмой раз. Ее лучшим результатом стал выход в финал в 2009 году, где она проиграла Елене Дементьевой. В 2018 году Шарапова выбыла в третьем круге.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», 32-летняя Шарапова, ранее досрочно завершившая матч первого круга Уимблдона, заявила, что не собирается уходить из большого спорта. Она проиграла француженке Полин Пармантье в первом круге турнира Большого шлема, а от продолжения встречи отказалась из-за рецидива травмы.

В июле бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт высказала мнение, что российская теннисистка Мария Шарапова скоро завершит спортивную карьеру.

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