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Шарапова снялась с турнира Miami Open

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Россиянка Мария Шарапова снялась с Открытого чемпионата Майами по теннису (Miami Open) из-за травмы плеча, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменка подтвердила информацию на своей странице в Instagram. Она написала, что с начала этого года ее беспокоили боли, из-за чего ей пришлось обратиться за помощью к медикам.

«На прошлой неделе я прошла небольшую процедуру, после которой мне понадобится несколько недель на лечение. Так как процесс восстановления оказался очень долгим», — приводит слова Шараповой «Спорт-Экспресс».

В конце января теннисистка также из-за травмы плеча снялась с турнира в Санкт-Петербурге.

Турнир Miami Open пройдет с 18 по 31 марта текущего года.

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