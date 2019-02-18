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Теннисистка Касаткина поднялась на 13-ю позицию рейтинга WTA

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Россиянка Дарья Касаткина поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. Теннисистка занимает 13 строчку с 3230 очками.

Ее соотечественница Мария Шарапова сохранила 27-ю позицию (1716 очков). Самый большой взлет произошел у Виталии Дьяченко (608) — с 127-го на 98-е место.

В первой десятке также произошло несколько изменений. В топ-10 ворвалась Серена Уильямс (3406), а украинка Элина Свитолина (5020) обошла Анжелику Кербер (4960) из Германии и теперь находится на 6 строчке WTA.

Самое большое падение в первой десятке у чешки Петры Квитовой (5120), которая со 2-го опустилась на 4 место. Она пропустила вперед американку Слоан Стивенс (5307) и румынку Симону Халеп (5537). Возглавляет рейтинг спортсменка из Японии Наоми Осака (6970).

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