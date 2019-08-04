Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

В воскресенье, 4 августа 23-летний россиянин победил немца Петера Гоевчика. Матч завершился со счетом 6:2, 6:2, передает «Газета.ру».

В финале Медведев сыграет с 24-летним австралийцем Ником Кирьосом, который в своем полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:4, 3:6, 7:6).

30 июля российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Сан-Хосе.