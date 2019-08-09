Теннисистка Кузнецова проиграла на турнире WTA в Торонто

Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила румынской спортсменке Симоне Халеп и не смогла пройти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто. Об этом 9 августа пишет RT.

Встреча продлилась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Халеп. Призовой фонд соревнований составляет $2,83 млн. Теперь румынке предстоит встретиться с победительницей поединка между Еленой Остапенко (Латвия) и Марией Боузковой (Чехия). Соревнования в Торонто завершатся 11 августа.

«Спасибо Канаде, Торонто. Как всегда особенный, очень понравилась каждая минута на корте. Очень хорошо организованный турнир! Очень дружелюбные люди. Удачи Симоне Халеп, ты здорово сыграла», — приводит «Спорт-Экспресс» слова россиянки, которая прокомментировала свое поражение.

8 августа сообщалось, что Кузнецова вышла в третий круг турнира в Торонто, одержав победу над хорваткой Донной Векич. Симона Халеп является победительницей 20 турниров WTA. Кроме того, в ее активе победы на Открытом чемпионате Франции (2018) и Уимблдоне (2019). При этом она является действующей чемпионкой канадского турнира.