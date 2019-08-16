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Российская теннисистка Кузнецова обыграла третью ракетку мира Плишкову

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Фото: REUTERS/Aaron Doster
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) обыграла третью ракетку мира, чешку Каролину Плишкову.

Матч прошел в пятницу, 16 августа, он продолжался 2 часа 16 минут. Россиянка одержала победу со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Как отмечает ТАСС, теннисистки встретились уже в пятый раз, и это третья победа Кузнецовой.

В полуфинале российская спортсменка сыграет с австралийкой Эшли Барти, которая в пятницу ранее победила греческую теннисистку Марию Саккари.

Турнир в американском Цинциннати (штат Огайо) завершится 19 августа.

Ранее Кузнецова не смогла выступить на турнире WTA в Вашингтоне из-за проблем с получением визы США. По словам спортсменки, она ждала ее оформления с февраля, а получила только 30 июля.

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