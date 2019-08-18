Теннисист Медведев победил Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати

Российский теннисист Дпниил Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича и полуфинале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США).

Матч завершился в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

Это был пятый поединок двух спортсменов между собой, россиянин одержал вторую победу, пишет ТАСС. В финале турнира 23-летний Медведев встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном. Матч пройдет в ночь на 19 августа по московскому времени.

Призовой фонд соревнований составляет $6,7 млн.

17 августа сообщалось, что теннисистка Светлана Кузнецова вышла в финал турнира в Цинцинате, обыграв Эшли Барти.