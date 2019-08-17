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Кузнецова одержала победу над австралийкой Барти в полуфинале WTA

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/AFP7
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати. Как сообщает ТАСС в субботу, 17 августа, в матче, который продолжался 1 час 6 минут, российская спортсменка победила со счетом 6:2, 6:4.

В финале россиянке предстоит сыграть с одной из американок — Софией Кенин или Мэдисон Киз.

34-летняя Кузнецова вышла в финал турнира WTA впервые с 30 июля 2018 года, когда стала победительницей соревнований в Вашингтоне. На данный момент она занимает 153-е место в рейтинге WTA, на ее счету 18 титулов.

Барти занимает второе место в рейтинге WTA, на счету 23-летней спортсменки 16 побед на турнирах WTA. В нынешнем году Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

16 августа Кузнецова в четвертьфинале турнира WTA обыграла третью ракетку мира, чешку Каролину Плишкову.

Турнир в Цинциннати завершится 19 августа.

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