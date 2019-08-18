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Теннисистка Кузнецова проиграла Киз в финале турнира в США

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Фото: REUTERS/Aaron Doster
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Россиянка Светлана Кузнецова уступила американце Мэдисон Киз в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (штат Огайо).

Встреча длилась 1 час 45 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:7 (5:7). Спортсменки встречались друг с другом в четвертый раз, Кузнецова ни разу не смогла обыграть Киз.

Призовой фонд турнира WTA составил около $3 млн, пишет ТАСС.

18 августа сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича в полуфинале турнира серии «Мастерс».

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