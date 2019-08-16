Российский теннисист Рублев победил Федерера на турнире в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера и вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

Встреча продолжалась один час две минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:4. Оба теннисиста сделали по 4 эйса, Федерер допустил 2 двойные, Рублев их избежал. Россиянин реализовал 3 брейк-пойнта из 4, швейцарец — 1 из 3.

В полуфинале 21-летний теннисист сразится с соотечественником Даниилом Медведевым, который в матче третьего круга обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.

На счету Рублева одна победа на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир в Цинциннати завершится 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.