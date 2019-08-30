Теннисист Рублев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

Француз Жиль Симон принял решение отказаться от продолжения встречи с Рублевым из-за травмы шеи, передает «Газета.ру». К моменту остановки 21-летний россиянин выиграл первый сет со счетом 6:2, вторую партию соперники не начали.

В следующем круге Рублев встретится с победителем встречи между французом Антуаном Хоном и австралийцем Ником Кирьосом. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open (2017).

Ранее другой российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг US Open. Встреча 23-летнего россиянина с боливийцем Уго Дельеном в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года. Он является заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. Призовой фонд турнира составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября.