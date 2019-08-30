Теннисист Медведев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча 23-летнего россиянина с боливийцем Уго Деллиенавом в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3, передает «Газета.ру».

Следующим соперником Медведева станет победитель матча между испанцем Фелисиано Лопесом и японцем Есихито Нисиокой.

Российский теннисист Карен Хачанов ранее проиграл канадцу Вашеку Поспишилу в первом круге US Open.

Также не смогли выйти во второй круг Отрытого чемпионата США россиянки Светлана Кузнецова, Анастасия Потапова и Мария Шарапова.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года. Он является заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема.

Призовой фонд турнира составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября.