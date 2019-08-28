Теннисист Хачанов уступил в первом круге US Open

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл канадцу Вашеку Поспишилу в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Встреча в Нью-Йорке завершилась поражением 23-летнего россиянина со счетом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6, передает «Газета.ру».

В свою очередь, теннисистка Анастасия Потапова в первом круге уступила 15-летней американке Кори Гауфф. 18-летняя россиянка проиграла со счетом 6:3, 2:6, 4:6.

Также не смогла выйти во второй круг Отрытого чемпионата США и россиянка Светлана Кузнецова, которая проиграла представительнице США Кристи Ан (5:7, 2:6).

Днем ранее Мария Шарапова вылетела из турнира после поражения от американки Серены Уильямс. 37-летняя американка одержала 20-ю победу над Шараповой. На счету россиянки две победы.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года. Он является заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. Призовой фонд турнира составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября.