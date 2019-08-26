Лето в Нью-Йорке: Медведев снова мечтает о победе в США

Стартующий сегодня Открытый чемпионат США (US Open) станет определяющим в сезоне для российского теннисиста Даниила Медведева . Пребывающий в отличной форме 23-летний спортсмен еще ни разу не доходил до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» , однако в августе он настолько удачно выступает на кортах Северной Америки, что болельщики и эксперты ждут от него прорыва в Нью-Йорке.

Помимо Медведева в мужском одиночном разряде от России выступят Евгений Донской, Андрей Рублев и Карен Хачанов. В женской части турнира нашу страну представят Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Маргарита Гаспарян, Екатерина Александрова и Мария Шарапова.

Медведев

За неделю до старта US Open Даниил поднялся на пятое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такого с российскими теннисистами не было с 2010 года . В августе Медведев три раза подряд играл в финалах крупных турниров на территории Северной Америки. Сначала он дошел до решающей стадии в Вашингтоне, а затем — в Монреале. В обоих случаях ему не удалось победить. Но уже 18 августа на турнире «Мастерс» в Цинциннати Медведев выиграл первый в своей карьере трофей такого статуса .

Даниил Медведев Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати Фото: TASS/Zuma/Adam Lacy

— Даня отлично проводит август, — поделился мнением с «Известиями» тренер мужской сборной России на Кубке Дэвиса Игорь Куницын. — Он блистательно обыграл Новака Джоковича в полуфинале в Цинциннати, а затем уверенно победил Давида Гоффена в финале. Конечно, трудно долго держать такую прекрасную форму, но полагаю, что к US Open Медведев подходит примерно в том же состоянии, что был на трех предыдущих турнирах, и способен претендовать на хороший результат.

Хачанов

Второй российский теннисист из топ-10 мирового рейтинга в июне впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» — это произошло на «Ролан Гаррос». В августе 23-летний спортсмен дошел до полуфинала в Монреале, где уступил Медведеву. А вот в Цинциннати Хачанов вылетел в третьем круге, проиграв в трех сетах французу Люка Пуи.

— Хочется отметить хорошее выступление Карена в Монреале — там он показал качественный теннис, — добавил Игорь Куницын. — Что касается неудачи в Цинциннати, то с Пуи у Хачанова постоянно идут тяжелые матчи. Карен то их выигрывает, то проигрывает. Но соперник этот для него серьезный. И в итоге в Цинциннати Люк Пуи чуть лучше подавал в третьем сете, что принесло ему победу. Не думаю, что нужно слишком преувеличивать негатив от выступления на турнире Хачанова. В любом случае у него была неделя на подготовку к US Open , и есть основания полагать, что в Нью-Йорке у Карена всё пойдет хорошо.

хачанов Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинальном матче турнира в Монреале Фото: TASS/ZUMA/Christopher Levy

Шарапова — Уильямс

Главным событием первого круга станет встреча извечных соперниц Марии Шараповой и Серены Уильямс . Это один из самых статусных стартовых матчей в истории турниров «Большого шлема».

— Победитель пары может добиться многого на предстоящем турнире , — заявил «Известиям» заслуженный тренер России, член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон. — Ведь в мировом теннисе по-прежнему многое решает имя . Почему многие не справляются с той же Шараповой или Сереной? Статус дает им психологическую уверенность, благодаря которой они могут подавлять соперника, даже если находятся не в лучшем состоянии. Например, в начале нынешнего года Шарапова именно так победила Дарью Гаврилову на турнире в Санкт-Петербурге. Имя играет большую роль, поэтому тот, кто победит в первом круге в этой паре, обретет серьезную уверенность в свои силах и способен далеко пройти по сетке.

Рублев

Также есть надежды на удачное выступление Андрея Рублева . В последние два года 21-летний теннисист из-за травм не демонстрировал успешных результатов. Но в Цинциннати он дошел до четвертьфинала, выбив по пути туда находящегося в первой десятке рейтинга Стэна Вавринку, а затем самого титулованного игрока современности Роджера Федерера .

— Рублев готов бороться с любым соперником от начала до конца, — продолжил Владимир Камельзон. — Даже в бытность ребенком, он никого не боялся — для него никогда не было авторитетов. Поэтому высоко ставлю победу Андрея над Роджером. Он его обыграл на главном корте арены в Цинциннати, которая была переполнена зрителями. Думаю, это является показателем окончательного выхода нашего теннисиста из кризиса. И он способен еще прибавлять. Вполне возможно, что уже на US Open Рублев себя покажет с самой лучшей стороны.

рублев Андрей Рублев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Кузнецова

Одна из самых титулованных российских теннисисток в последние годы не радовала болельщиков успехами по причине травм. Но в Цинциннати она дошла до финала и сделала заявку на возвращение в число топовых спортсменок.

— Она ничем не обременена, у нее нет детей — Света живет только теннисом, — резюмировал Владимир Камельзон. — Ей 34 года, но даже со стороны видно, что физически Кузнецова в хорошей форме. Если она удержит свое нынешнее состояние, то ей вполне по силам еще минимум два-три года играть на высоком уровне. И сейчас на Открытом чемпионате США Кузнецова способна преуспеть. Совсем недавно Светлана красиво «снесла» Каролину Плишкову. И выход в финал в Цинциннати показал, что сейчас Кузнецовой по силам многое.

US Open продлится две недели и завершится 7 сентября.