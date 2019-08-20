Медведева заслуга: наш теннисист попал в топ-5 мирового рейтинга

Первая половина августа выдалась для российского тенниса одной из самых результативных в нынешнем десятилетии. Главным героем стал Даниил Медведев, вышедший в финалы трех подряд турниров ATP, последний из которых оказался для него триумфальным. Трофей был завоеван в рамках турнира серии «Мастерс» в Цинциннати и стал первым подобным успехом для 23-летнего теннисиста. Кроме того, среди женщин хорошего результата добилась Светлана Кузнецова, дошедшая до финала. Это первый успех 34-летней теннисистки за последние годы. Давно не демонстрировавший серьезных результатов Андрей Рублёв добрался до четвертьфинала, выбив из соревнования легендарного Роджера Федерера.

Медведев

Соревнования серии «Мастерс» — вторые по статусу после турниров Большого шлема. Даниил Медведев, благодаря успеху в штате Огайо, поднялся на пятое место в годовом рейтинге ATP — так высоко россияне не забирались с 2010 года.

Турнир серии «Мастерс» еще никогда не покорялся Даниилу. В ATP он ранее одерживал четыре победы: три в прошлом году (австралийский Сидней, американский Уинстон-Сейлем и японский Токио) и одну в нынешнем (болгарская София в феврале). В августе россиянин отлично играет в Северной Америке. Сначала он дошёл до финала в Вашингтоне, лишь в двух тай-брейках (6:7; 6:7) уступив австралийцу Нику Кирьосу. Это было обычное соревнование ATP. А уже через неделю на «Мастерсе» в Монреале Даниил играл в решающей встрече с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем, правда, испанец разгромил россиянина (6:3; 6:0).

Наконец, в Цинциннати Медведев добился убедительной победы. Таким образом, он вышел еще и на первое место по количеству побед в сезоне — 44. Его ближайший преследователь — Надаль — имеет в своем активе 41 выигранный матч.

— Медведев уже не первый раз выходил в финал таких крупных турниров, — отметил в разговоре с «Известиями» тренер сборной России Игорь Куницын. — Поэтому большого удивления от его последних выступлений не было. Из положительных факторов отмечу то, что Даниил очень стабильно подавал. Ему достаточно легко удавалось брать свою подачу. Также он агрессивно входил в корт и хорошо действовал ближе к задней линии, над чем Даня работал весь последний год, стараясь усилить эту часть своей игры. Ну и вдобавок на его успехах сказалась психология. Медведев держал под контролем свои эмоции, что позволяло ему играть без длинных спадов.

Даниил Медведев стал всего пятым в истории российским победителем турнира серии «Мастерс» после Андрея Чеснокова, Марата Сафина, Николая Давыденко и Карена Хачанова. При этом за свою 120-летнюю историю соревнование в Цинциннати еще ни разу не покорялось нашим спортсменам. В штате Огайо особенно драматичным для Медведева вышел полуфинал против Новака Джоковича. Серб выиграл первый сет (6:3) и вел во втором, но Даниил сумел в итоге победить (6:3), а затем дожать соперника в третьей партии (6:3). В финале жертвой россиянина стал бельгиец Давид Гоффен (7:6; 6:4).

Ближайший крупный турнир для всех теннисистов — Открытый чемпионат США (US Open). По традиции это последнее в сезоне соревнование «Большого шлема». Осенью также предстоят два заключительных в году «Мастерса» — в Шанхае и Париже. Но высока вероятность, что в ноябре Медведев сыграет и на итоговом турнире ATP в Лондоне, куда отбираются первые восемь ракеток годового рейтинга.

— На 100% держать пик формы в течение четырех месяцев не может ни один спортсмен, — подчеркнул Игорь Куницын. — Поэтому самое главное сейчас — это восстановиться после трех удачных турниров и подойти в свежем состоянии к US Open. А дальше еще длинный сезон — серия в Азии, ряд соревнований в европейских залах, а потом, после короткой паузы, у Даниила, скорее всего, будет итоговый турнир ATP в Лондоне. Еще очень многое предстоит пройти, и на одном уровне нереально отыграть физически. Сейчас главная цель — Открытый чемпионат США. По его результатам можно будет вносить какие-то изменения в календарь, чтобы восстановиться и к самым важным турнирам подойти в оптимальной форме.

Кузнецова

Последние несколько лет шестикратный финалист турниров «Большого шлема» не радовала болельщиков успехами. Из-за череды травм Светлана Кузнецова часто снималась с соревнований или выбывала в первых раундах. К североамериканским баталиям августа 34-летняя спортсменка сумела восстановиться. Однако ей пришлось пропустить турнир в Вашингтоне, из-за того что посольство США по неизвестным причинам отказалось выдать теннисистке визу.

В итоге Кузнецова оказалась в конце второй сотни рейтинга WTA. Но ей удалось попасть на турнир в Монреале, где она дошла до третьего круга. А в Цинциннати россиянка неожиданно оказалась в финале, где проиграла американке Мэдисон Киз (5:7; 6:7), в обоих сетах ведя 5:4 и имея свою подачу, при победе в которой можно было завершать партии в свою пользу. Успех прошлой недели поднял Кузнецову на 102 позиции в рейтинге — сейчас она 47-я.

— С нынешней Киз крайне сложно бороться — эта американка не прощает чужих ошибок, хорошо готова физически и выжимает максимум из любого, даже самого сложного розыгрыша мяча, — заявил «Известиям» многолетний тренер Кузнецовой Владимир Камельзон. — С ней сейчас бороться почти нереально, но надо отдать должное Светлане, что даже на фоне усталости после непростых предыдущих матчей, она была близка к успеху. Можно только порадоваться, что после череды неудач Кузнецова вернулась в топы. Если ей удастся сохранить текущую физическую форму и избежать травм, то она надолго попадёт в лидеры, и выступление в Цинциннати окажется далеко не единичным успехом.

Рублёв

В последние два года Андрей Рублёв был в тени рвавшихся в топ-10 ATP Медведева и Хачанова, хотя именно он в 2017 году на US Open стал первым из нашей тройки, кто дошел до четвертьфинала турнира Большого шлема. Но затем травмы выбили Андрея из колеи, и еще долго он оставался просто в числе подающих надежды. В Цинциннати теннисист громко напомнил о себе, дойдя до четвертьфинала. Рублёв выбил двух звездных швейцарцев — Стэна Вавринку (6:4; 6:4) и самого титулованного теннисиста последних 20 лет Роджера Федерера (6:3; 6:4). Лишь в четвертьфинале он уступил Медведеву (2:6; 3:6).

— Я рад за Андрея, поскольку он достаточно быстро вернулся после неприятной травмы руки, — сказал Игорь Куницын. — Рублёв уже показал хороший теннис в Европе, дойдя до финала на турнире в Гштаде. На грунтовом корте он обыграл Доминика Тима, что вообще в этом сезоне удавалось немногим. Также я бы выделил красивую победу над Николозом Басилашвили в первом круге в Цинциннати. Считаю тот успех не менее значимым, чем триумф во втором круге над Вавринкой. Ну, и венец возрождения Рублёва — суперпобеда над Федерером. Просто блестящий матч Андрея, где он показал свой лучший теннис — у Роджера не было даже ни одного брейк-пойнта.

Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке, игры в основной сетке стартуют в понедельник, 26 августа.