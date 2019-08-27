Прямой эфир

Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

0
Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Лето в Нью-Йорке: Медведев снова мечтает о победе в США
После успеха на «Мастерсе» в Цинциннати россиянин готов к штурму титула на турнире «Большого шлема»

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:1, 6:1, передает «Газета.ру». 37-летняя американка одержала 20-ю победу над Шараповой. На счету россиянки две победы.

В следующем круге Уильямс встретится с соотечественницей Кэти Макнелли. 32-летняя Шарапова занимает 87-е место в мировом рейтинге, Уильямс идет восьмой.

В этом году призовой фонд US Open составляет рекордные $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября.

16 июля бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт высказала мнение, что Шарапова скоро завершит спортивную карьеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Теннисистка Кузнецова проиграла Киз в финале турнира в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019