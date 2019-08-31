Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) в субботу, 31 августа, показал неприличный жест в сторону болельщиков. Об этом в Twitter рассказал журналист Мэттью Уиллиc.

Во время встречи с испанцем Фелиcианo Лoпecом он продемонстрировал освиставшим его зрителям средний палец.

Негативную реакцию трибун россиянин вызвал тем, что, проиграв в первой партии свою подачу, вырвал полотенце из рук бoлбoя, а затем бросил ракетку в сторону судейской вышки.

После матча Медведев обратился к зрителям и заявил, что победил благодаря их энергетике. «Чем больше вы это делаете, тем больше я побеждаю», — сказал он.

Ранее 31 августа сообщалось, что Даниил Медведев впервые в карьере пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open).