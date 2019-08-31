Теннисиста Медведева оштрафовали за поведение на матче US Open

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на $9 тыс. за поведение в матче третьего круга Открытого чемпионата Соединенных Штатов (US Open).

В третьем круге россиянин победил испанского соперника Фелисиано Лопеса — 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. В ходе матча, передает в субботу, 31 августа, «РИА Новости», спортсмен вырвал у бол-боя полотенце, высказав ему претензии.

Судья вынес предупреждение теннисисту, после чего тот выругался ему в ответ. За это зрители принялись освистывать Медведева, и он показал им неприличный жест. В результате российскому спортсмену назначен штраф в $5 тыс. за неспортивное поведение и $4 тыс. за жест.

19 августа Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США). На пути к титулу россиянин обыграл Джоковича со счетом 3:6, 6:3, 6:3.