Теннисистка Шарапова рассказала о разгромном поражении от Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о разгромном поражении от американской спортсменки Серены Уильямс в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open. Об этом 27 августа сообщается на сайте Женской теннисной организации (WTA).

Поединок первого круга US Open, который проходил 26 августа на стадионе имени Артура Эша, продолжался всего 58 минут и завершился победой американки со счетом 6:1, 6:1.

«В целом я верю в свои способности. Можете списать меня со счетов. Многие могут меня списать со счетов — особенно после 1:6, 1:6 в первом круге US Open. Но если ты сама себя не списываешь, всё будет хорошо», — приводит телеканал «360» слова Шараповой.

32-летняя спортсменка отметила, что четыре месяца назад перенесла процедуру на плече, а свою неудачу объяснила тем, что не могла хорошо подавать. Теперь она намерена с умом подойти к своему расписанию, чтобы до конца года принять участие в максимально возможном количестве матчей, пишет «Спорт-Экспресс».

В ходе поединка Шарапова выиграла 52% очков с первой подачи и 0% со второй. За всю игру россиянка совершила три двойных ошибки, а процент попадания первым мячом у нее был выше, чем у соперницы. Это был 19-й подряд проигрыш Шараповой Серене Уильямс, всего они встречались на корте 24 раза. В следующем туре американка встретится со своей соотечественницей Кэти Макнелли.

Как отмечает RT, после поражения Шарапова переместится за пределы топ-100 мирового рейтинга WTA. По состоянию на 26 августа россиянка занимает 87-ю строчку.