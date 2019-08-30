Футболист «Порту» вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом»

Петербургский «Зенит» намерен арендовать у португальского «Порту» футболиста сборной Венесуэлы Йордана Осорио.

Как сообщает O Jogo, в соглашение 25-летнего защитника будет включен пункт, по которому «Зенит» должен будет выкупить права на футболиста.

Стороны достигли договоренности по трансферу, а Осорио уже вылетел в Россию, передает «Федеральное агентство новостей».

В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за португальскую «Виторию Гимарайнш». Он провел 30 матчей и забил два гола.

Ранее стало известно, что «Зенит» купил футболиста Алексея Сутормина из «Оренбурга» за 50 тыс. рублей при стоимости €3 млн.

5 августа стало известно, что «Зенит» может продать бразильского нападающего Малкома в январе из-за того, что его не приняли фанаты.