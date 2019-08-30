Школы искусств в Нижневартовске получили новые музыкальные инструменты

Рекордную сумму направили на обновление музыкальных инструментов в школах искусств в Нижневартовске. Кроме того, учреждения смогли поменять мебель и обновить библиотеки.

На закупку оборудования направили порядка 46 млн рублей. Первые инструменты уже тестируют в школах. Учреждения получили 267 балалаек, пианино, роялей, труб и других инструментов. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Рекордная сумма была выделена благодаря нацпроекту «Культура». Школы получили уникальную возможность переоснастить материально-технические базы. Помимо инструментов, в классах появилось интерактивное оборудование, хореографические станки и компьютеры.

Ранее сообщалось, что новые музыкальные инструменты получат детские школы искусств в Ставропольском крае до 2024 года.