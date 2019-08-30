Прямой эфир
Сюжет:

Адвокат рассказал о местонахождении удерживаемых на Украине россиян

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил адвокат части удерживаемых россиян Валентин Рыбин.

«Украинские пленные сидят на базе и по СИЗО. Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — сказал он журналистам ТАСС.

По личному делу: что означает освобождение Кирилла Вышинского из СИЗО
Согласование деталей обмена задержанными между Москвой и Киевом продолжается, но журналиста в списках не будет

Ранее 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Анну Исламову завил о якобы начале обмена заключенными между Украиной и Россией. В сообщении говорилось, что в Киев летят задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, кинорежиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб.

По данным издания «Украинская правда», самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, должен был прибыть в киевский аэропорт «Жуляны». Официального подтверждения данной информации нет.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена. Речь шла в том числе и об украинских моряках, задержанных после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

Предполагалось, что обмен произойдет 28–29 августа. Однако даты опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин. По словам последнего, даты уже назначены, однако обмену препятствуют «некие силы в офисе Владимира Зеленского».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Линия преткновения: Украина затягивает разведение сил и средств
Киев не торопится лишаться возможности для перехода к активным действиям

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019