Адвокат рассказал о местонахождении удерживаемых на Украине россиян

Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил адвокат части удерживаемых россиян Валентин Рыбин.

«Украинские пленные сидят на базе и по СИЗО. Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — сказал он журналистам ТАСС.

Ранее 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Анну Исламову завил о якобы начале обмена заключенными между Украиной и Россией. В сообщении говорилось, что в Киев летят задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, кинорежиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб.

По данным издания «Украинская правда», самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, должен был прибыть в киевский аэропорт «Жуляны». Официального подтверждения данной информации нет.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена. Речь шла в том числе и об украинских моряках, задержанных после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

Предполагалось, что обмен произойдет 28–29 августа. Однако даты опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также адвокат некоторых осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин. По словам последнего, даты уже назначены, однако обмену препятствуют «некие силы в офисе Владимира Зеленского».