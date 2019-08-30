Экс-глава дипслужбы Ватикана скончался на 96-м году жизни

Бывший глава дипломатической службы Святого престола кардинал Акилле Сильвестрини скончался на 96-м году жизни в Ватикане. Об этом сообщила службы печати.

В связи с кончиной Сильвестрини папа Римский Франциск выразил соболезнования близким кардинала, а также отметил, что тот служил Святому престолу при семи понтификам. Он также назвал его «внимательным к нуждам другим, искусным и гибким дипломатом, пастырем, верным Евангелию и Церкви», пишет «РИА Новости».

Акилле Сильвестрини родился 25 октября 1923 года на севере Италии. Окончил Болонский университет, в сан священника был рукоположен в июле 1946 года. В декабре 1953 года поступил на службу в секретариат Ватикана и стал работать на дипломатическом поприще. В 1979 году он возглавил дипслужбу Святого престола.