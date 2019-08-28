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Экс-посол РФ в Лондоне Яковенко возглавит Дипломатическую академию МИДа

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко станет новым ректором Дипломатической академии МИД России. Об этом в среду, 28 августа, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«На днях подписан соответствующий документ, что у Дипломатической академии появится новый ректор — это Александр Владимирович Яковенко», — цитирует ее ТАСС.

Об отставке Яковенко, который возглавлял российскую дипмиссию в Великобритании с января 2011 года, стало известно 24 августа. Как заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отставка дипломата не связана с ухудшением отношений Москвы и Лондона.

Временным поверенным в делах российского посольства в Великобритании был назначен российский советник-посланник Иван Володин.

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