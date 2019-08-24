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Яковенко покинул пост посла РФ в Великобритании

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Фото: ТАСС/Илья Дмитрячев
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Александр Яковенко покинул пост российского посла в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на родину», — говорится в сообщении.

Временным поверенным в делах посольства назначен российский советник-посланник Иван Володин.

21 августа сообщалось, что МИД России сменил генконсула в Гонконге — им назначен Игорь Сагитов.

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