Яковенко покинул пост посла РФ в Великобритании

Александр Яковенко покинул пост российского посла в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на родину», — говорится в сообщении.

Временным поверенным в делах посольства назначен российский советник-посланник Иван Володин.

21 августа сообщалось, что МИД России сменил генконсула в Гонконге — им назначен Игорь Сагитов.