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В Барселоне грабители отняли у посла Афганистана часы за €17 тыс.

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Фото: Depositphotos
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В Барселоне грабители напали на посла Афганистана в Испании Масуда Халили. Они повалили дипломата на землю и отобрали у него часы стоимостью €17 тыс., сообщает в понедельник, 19 августа, El Periodico.

В результате нападения, произошедшего вечером 18 августа, посол получил травму ноги. Он обратился в полицию, правоохранители начали поиск злоумышленников.

Издание напомнило, что в конце июня в Барселоне бандиты напали на представительницу правительства Южной Кореи Хэйвон Ким. У 65-летней женщины вырвали из рук сумку, сама она упала, ударилась головой и впоследствии скончалась в больнице.

В марте сообщалось о задержании двух мужчин в возрасте 73 и 80 лет, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.

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