СМИ узнали о нападении на посольство КНДР в Мадриде

МВД Испании расследует предполагаемую атаку на посольство Северной Корее в Мадриде, сообщает в среду, 27 февраля, газета El Pais.

По данным издания, группа людей 22 февраля проникла в здание диппредставительства, расположенного на улице Дарио Апарисио в районе Аравака. Там они связали сотрудников посольства, а затем скрылись с несколькими компьютерами.

В результате нападения получила травму женщина, пытавшаяся выбраться из здания.

Источники в полиции сообщили газете, что заявлений по поводу инцидента в полицейские участки не поступало, однако, расследованием занялся главный комиссариат по информации, входящий в национальную полицию Испании.

В начале февраля сообщалось, что члены анархистской группировки «Рубикон» облили красной краской здание итальянского посольства в Афинах. Позже один из лидеров группировки написал в Facebook, что нападение совершено «в знак солидарности с итальянскими товарищами, которых притесняет итальянское государство».