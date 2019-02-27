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СМИ узнали о нападении на посольство КНДР в Мадриде

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МВД Испании расследует предполагаемую атаку на посольство Северной Корее в Мадриде, сообщает в среду, 27 февраля, газета El Pais.

По данным издания, группа людей 22 февраля проникла в здание диппредставительства, расположенного на улице Дарио Апарисио в районе Аравака. Там они связали сотрудников посольства, а затем скрылись с несколькими компьютерами.

В результате нападения получила травму женщина, пытавшаяся выбраться из здания.

Источники в полиции сообщили газете, что заявлений по поводу инцидента в полицейские участки не поступало, однако, расследованием занялся главный комиссариат по информации, входящий в национальную полицию Испании.

В начале февраля сообщалось, что члены анархистской группировки «Рубикон» облили красной краской здание итальянского посольства в Афинах. Позже один из лидеров группировки написал в Facebook, что нападение совершено «в знак солидарности с итальянскими товарищами, которых притесняет итальянское государство».

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