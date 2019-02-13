Повредившего автомобиль посольства РФ мужчину задержали в Японии

Японская полиция в среду, 13 февраля, задержала местного жителя по подозрению в умышленном нанесении ущерба автомобилю посольства России в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Мужчина принимал участие в акции ультраправых. На своем фургоне он догнал машину, за рулем которой находился сотрудник российского диппрeдстaвитeльcтвa, и вынудил его остановиться. После этого японец вышел и ударил по капоту автомобиля кулаком, повредив его. Свою вину мужчина признает.

В конце января сообщалось, что в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который рукой в гипсе повредил чужой автомобиль после ссоры с владельцем машины.