Пятерых французов задержали в Испании за групповое изнасилование

Пять французов задержаны в испанском городе Бенидорм (провинция Аликанте) за групповое изнасилование девушки из Норвегии. Об этом в среду, 7 августа, сообщает агентство Efe со ссылкой на Гражданскую гвардию.

Задержанным от 18 до 19 лет, в Испанию они приехали как туристы и собирались покинуть страну в среду.

Девушка познакомилась с французами через Instagram. Вместе с подругой она согласилась прийти в дом, где остановились молодые люди. Одна из девушек позже ушла, вторая, по ее словам, подверглась групповому изнасилованию.

Гражданки Норвегии обратились в больницу и полицию, в течение дня все пятеро подозреваемых были задержаны.

Как заявили адвокаты молодых людей, те отрицают свою вину. Они заявляют, что, когда девушка захотела уйти, они помогли ей одеться и вызвали такси.

В четверг молодые люди предстанут перед судом, который примет решение о мере пресечения до рассмотрения дела по существу.

Ранее сообщалось, что в июле в Барселоне похитили и изнасиловали 20-летнюю россиянку. По делу были задержаны четыре человека, в том числе двое граждан Румынии и одна гражданка Испании, которую правоохранители считают их сообщницей.