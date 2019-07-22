Четвертого подозреваемого в изнасиловании россиянки задержали в Барселоне

Полицейские Барселоны задержали четвертого подозреваемого в групповом изнасиловании россиянки.

«Был произведен еще один арест, связанный с групповым изнасилованием в Барселоне. Всего по делу задержаны четыре человека», — говорится в Twitter полиции Каталонии.

20 июля сообщалось, что в Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом. По словам девушки, после этого она проснулась на пустыре, где ее в течение двух дней удерживали и насиловали четверо мужчин. По словам россиянки, ее накачивали наркотиками, однако ей удалось сбежать. Ранее по делу были задержаны двое граждан Румынии и одна гражданка Испании, которую правоохранители считают их сообщницей.

21 июля стало известно, что следственный суд Барселоны принял решение освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию и незаконному лишению свободы россиянки.