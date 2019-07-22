Прямой эфир

Четвертого подозреваемого в изнасиловании россиянки задержали в Барселоне

0
Фото: Global Look Press/Egon Bömsch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские Барселоны задержали четвертого подозреваемого в групповом изнасиловании россиянки.

«Был произведен еще один арест, связанный с групповым изнасилованием в Барселоне. Всего по делу задержаны четыре человека», — говорится в Twitter полиции Каталонии.

20 июля сообщалось, что в Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом. По словам девушки, после этого она проснулась на пустыре, где ее в течение двух дней удерживали и насиловали четверо мужчин. По словам россиянки, ее накачивали наркотиками, однако ей удалось сбежать. Ранее по делу были задержаны двое граждан Румынии и одна гражданка Испании, которую правоохранители считают их сообщницей.

21 июля стало известно, что следственный суд Барселоны принял решение освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию и незаконному лишению свободы россиянки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике
Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе начнется 29 июля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017