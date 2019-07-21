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Подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне отпустили на свободу

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Фото: Getty Images/Joan Valls
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Следственный суд Барселоны принял решение освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию и незаконному лишению свободы молодой россиянки в Испании. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в Высшем суде Каталонии.

«Судья постановил временное освобождение, еженедельную явку в суд, изъятие паспортов и запрет на выезд из страны», — цитирует документ ТАСС.

Правоохранители продолжают поиск еще двух подозреваемых в причастности к преступлению.

20 июля сообщалось, что в Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом. По словам девушки, после этого она проснулась на пустыре, где ее удерживали и насиловали четверо мужчин в течение двух дней.

Отмечалось, что девушку обнаружили стражи порядка 16 июля. Она была в ссадинах и гематомах, поэтому пострадавшую сразу же отправили в больницу. По словам россиянки, все эти дни ее накачивали наркотиками, однако ей удалось сбежать. До нападения девушка жила в Бенидорме со своей матерью. По делу были задержаны двое граждан Румынии и одна гражданка Испании, которую правоохранители считают их сообщницей.

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