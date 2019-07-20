Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом. По словам девушки, после этого она проснулась на пустыре, где ее удерживали и насиловали четверо мужчин в течение двух дней, пишет газета La Vanguardia.

Отмечается, что девушку обнаружили стражи порядка 16 июля. Она была в ссадинах и гематомах, поэтому пострадавшую сразу же отправили в больницу. По словам россиянки, все эти дни ее накачивали наркотиками, однако ей удалось сбежать. До нападения девушка жила в Бенидорме со своей матерью.

По делу были задержаны двое граждан Румынии и одна гражданка Испании, которую правоохранители считают их сообщницей. Поиски еще двоих подозреваемых продолжаются.

16 июля сообщалось о задержании в аэропорту Барселоны наркокурьера, который спрятал полкило кокаина под париком. Общая стоимость обнаруженного наркотика превышала €30 тыс.