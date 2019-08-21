МИД России сменил генконсула в Гонконге

Россию в Гонконге будет представлять новый генконсул. Главой генерального консульства назначен Игорь Сагитов — соответствующий приказ опубликован в среду, 21 августа, на сайте МИД России.

Ранее этот пост занимал Александр Козлов.

Сагитов состоит на дипломатической службе с 1986 года. Он работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2011 по 2015 год был советником-посланником посольства России в КНДР.

С 2015 года дипломат работал в должности замдиректора первого департамента Азии в МИД России. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, присвоенный в феврале 2014 года.

20 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность американского посла в РФ.