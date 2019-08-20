Трамп выдвинет первого зама госсекретаря на пост посла в России

Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность американского посла в России. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает New York Times.

Отмечается, что для назначения Салливану нужно будет получить одобрение американских законодателей. По информации издания, у него небольшой опыт дипломатического взаимодействия с Россией.

6 августа в американских СМИ появились сообщения об отставке посла Джона Хантсмана, в тот же день информацию подтвердили в посольстве США в России. Свой пост он покинет 3 октября.

Российский сенатор Алексей Пушков посчитал уход Хантсмана с поста вполне логичным, поскольку Вашингтон «довел отношения с Россией до ручки». Хантсман признал, что в настоящее время он ничего не сможет сделать для разрешения ситуации, возникшей между двумя странами.

7 августа Wall Street Journal сообщила, что спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.