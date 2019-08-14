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В Кремле прокомментировали отставку американского посла Хантсмана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 14 августа, оценил работу ушедшего в отставку посла США в стране Джона Хантсмана.

«Президент Трамп сообщил [президенту России Владимиру] Путину, что последует в ближайшее время отставка посла Хантсмана. Путин отметил, что на период работы Хантсмана в качестве главы диппредставительства США в России пришелся один из самых тяжелых, наверное, периодов истории наших двухсторонних отношений», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что Хантсман старался перевести американо-российские отношения в конструктивное русло.

6 августа пресс-секретарь американского посольства подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана с 3 октября этого года. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, Хантсман на своем посту не смог реализовать потенциал отношений между странами.

За свою карьеру Хантсман успел поработать послом США в Сингапуре (1992–1993), губернатором штата Юта (два срока с 2005 по 2009 год), послом в Китае (2009–2011). Свою карьеру госслужащего посол Хантсман начал в качестве сотрудника администрации Рональда Рейгана в Белом доме.

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