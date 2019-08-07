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WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве. Об этом в среду, 7 августа, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке, напоминает RT. Он покинет пост посла США в России в середине октября.

Пресс-секретарь американского посольства подтвердил уход Хантсмана в отставку.

3 августа телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров 31 июля обсудили необходимость назначения нового посла США в Москве, потому что Джон Хантсман якобы собирается оставить пост до конца 2019 года.

Российский сенатор Алексей Пушков посчитал уход Хантсмана с поста вполне логичным, поскольку Вашингтон «довел отношения с Россией до ручки». Хантсман признал, что в настоящее время он ничего не сможет сделать для разрешения ситуации, возникшей между двумя странами.

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