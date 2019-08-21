Претендент на пост посла США в России отказался от должности

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого до недавнего времени считали одним из претендентов на должность американского посла в России, отказался от этой должности. Об этом 21 августа сообщает агенство Reuters.

По словам дипломата, он хочет сконцентрироваться на работе по денуклеаризации КНДР. Помимо этого, он заявил о готовности Штатов в любой момент восстановить переговоры с Северной Кореей.

7 августа августа в американских СМИ появились сообщения об отставке посла Джона Хантсмана, в тот же день информацию подтвердили в посольстве США в России. Свой пост он покинет 3 октября.

В этот же день Wall Street Journal сообщила, что спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.

Российский сенатор Алексей Пушков посчитал уход Хантсмана с поста вполне логичным, поскольку Вашингтон «довел отношения с РФ до ручки», и отметил, что дипломат в настоящее время ничего не сможет сделать для разрешения ситуации, возникшей между двумя странами.